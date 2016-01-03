أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«العمليات العراقية»: 2016 ستشهد نهاية «داعش».. وتحرير الأراضي المغتصبة

Google+ Print
«العمليات العراقية»: 2016 ستشهد نهاية «داعش».. وتحرير الأراضي المغتصبة «العمليات العراقية»: 2016 ستشهد نهاية «داعش».. وتحرير الأراضي المغتصبة

العميد يحيى رسول – أرشيفية

قال العميد يحيى رسول، الناطق باسم العمليات العسكرية العراقية المشتركة، إن عام 2016 سيتم فيه تحرير كل المدن والمناطق المُغتصبة من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف «رسول» خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن القوات العراقية سيطرت على قلب مركز مدينة الرمادي، ومعظم الأحياء في المدينة، والمجمع الحكومي، وجميع المناطق الاستراتيجية.

وتابع «رسول» أن تنظيم «داعش» الإرهابي قام بعمل انتحاري اليوم، في معسكر تابع للجيش العراقي، بعدما تم تضييق الخناق على هذا التنظيم، والسيطرة على كل المناطق الاستراتيجية في المدينة، وتطهير كل الأماكن من العبوات الناسفة.

وأوضح «رسول» أن تفجير تنظيم داعش الإرهابي لمعسكر الجيش اليوم، نتج عنه إصابة 3 ضباط من الجيش، و6 من عناصر الشرطة، في الوقت الذي تم فيه قتل كل الإرهابيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017