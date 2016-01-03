«العمليات العراقية»: 2016 ستشهد نهاية «داعش».. وتحرير الأراضي المغتصبة

قال العميد يحيى رسول، الناطق باسم العمليات العسكرية العراقية المشتركة، إن عام 2016 سيتم فيه تحرير كل المدن والمناطق المُغتصبة من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف «رسول» خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن القوات العراقية سيطرت على قلب مركز مدينة الرمادي، ومعظم الأحياء في المدينة، والمجمع الحكومي، وجميع المناطق الاستراتيجية.

وتابع «رسول» أن تنظيم «داعش» الإرهابي قام بعمل انتحاري اليوم، في معسكر تابع للجيش العراقي، بعدما تم تضييق الخناق على هذا التنظيم، والسيطرة على كل المناطق الاستراتيجية في المدينة، وتطهير كل الأماكن من العبوات الناسفة.

وأوضح «رسول» أن تفجير تنظيم داعش الإرهابي لمعسكر الجيش اليوم، نتج عنه إصابة 3 ضباط من الجيش، و6 من عناصر الشرطة، في الوقت الذي تم فيه قتل كل الإرهابيين.