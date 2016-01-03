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حبس اثنين من موظفى مجلس المدينة وإخلاء سبيل ثلاثة بحادث معدية سنديون

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حبس اثنين من موظفى مجلس المدينة وإخلاء سبيل ثلاثة بحادث معدية سنديون حبس اثنين من موظفى مجلس المدينة وإخلاء سبيل ثلاثة بحادث معدية سنديون
قرر محمد غزالة، رئيس نيابة فوه تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ اليوم الأحد، حبس 2 من موظفى الوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، وإخلاء سبيل 3 كانوا محتجزين على ذمة التحقيقات فى حادث معدية الموت بسنديون والتى راح ضحيتها 15 قتيلا و3 مصابين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإضرار العمدى لمصلحة الجهة العاملين بها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القارب المخالف الذى قام بتحميل حمولة أكثر من حمولته المقررة، ما أسفر عنه مقتل 15 وإصابة 3 فى فرع رشيد، وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة لهم من قبل النيابة.

واستدعت النيابة المقدم محمد شاهين، قائد المسطحات المائية وبسؤاله عن الحادث قال: إن قسم الملاحة بمجلس مدينة فوه هو المختص باستخراج التصاريح لتلك المراكب إضافة لمتابعتها وتولت التحقيق.

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