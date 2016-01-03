بالصور.. احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد يجمع نجوم النظام والمعارضة

جمع احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد الذى بدأ منذ قليل بكنيسة قصر الدوبارة، نجوم النظام الحاكم وقوى المعارضة.

ووصل منذ قليل مندوب رئيس الجمهورية، ووزير الشباب خالد عبد العزيز، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة السابق، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية السابق، والمستشارة تهانى الجبالى، والنواب آمنة نصير ومحمد أبو حامد.

ومن المعارضة، حضرت الدكتورة أهداف سويف وشقيقتها ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح وجورج إسحق، وبثينة كامل، والدكتور يحيى الجمل.

ومن الشخصيات العامة الشيخ مظهر شاهين، والكاتبة أمينة شفيق.

- "الإنجيلية" تحتفل بعيد الميلاد بحضور مندوبى الرئيس وشيخ الأزهر..اليوم

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