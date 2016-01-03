منظمة التعاون الإسلامى: بحثنا مع السيسى التحضيرات للقمة الإسلامية بتركيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد أمين مدنى.

وأكد الرئيس السيسى -بحسب بيان صحفى لمنظمة التعاون الإسلامى- خلال المقابلة على الأهمية الخاصة التى توليها مصر، بصفتها رئيساً للقمة الإسلامية، لتطوير وتكثيف العمل الإسلامى المشترك فى كل المجالات، مشددا على ضرورة التضامن والتعاون بين دول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لما فيه خير وعزة الشعوب الإسلامية.

من جانبه، عرض الأمين العام ما تعتزم الأمانة العامة القيام به من مبادرات وبرامج فى المرحلة القادمة والتحضيرات الجارية للقمة الإسلامية التى ستنعقد فى إسطنبول فى منتصف شهر أبريل المقبل.

كما عقد مدنى جلسة عمل مع وزير الخارجية سامح حسن شكرى، تم خلالها استعراض الأوضاع فى المنطقة.

وأشاد الأمين العام بالدور المحورى الذى تقوم به مصر عبر دبلوماسيتها الفاعلة فى دعم العمل الإسلامى المشترك.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما فى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الأمين العام للمنظمة خلال جلسة عمل مع الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، العلاقات المميزة القائمة بين المنظمتين وجهودهما المشتركة لإيجاد حلول سياسية تنهى الأزمات القائمة فى سوريا واليمن وليبيا، وتضع حداً لمعاناة شعوب هذه البلدان.