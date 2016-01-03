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والد الضابطين الشهيدين يناشد وزير الدفاع تجنيده بالجيش

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والد الضابطين الشهيدين يناشد وزير الدفاع تجنيده بالجيش والد الضابطين الشهيدين يناشد وزير الدفاع تجنيده بالجيش
قال والد الضابطين الشهيدين حسن عليوة، إنه ناشد أحد اللواءات الذين شاركوا فى تشييع جثمان ابنه الشهيد الرائد محمد بأن تتاح له فرصة التجنيد فى الجيش المصرى لمقاتلة أعداء الوطن وردعهم، وتابع:"أنا قلت للواء على واحنا فى الدفنة كلملى وزير الدفاع أنا عاوز اتجند واروح المعركة أنا قناص 100% .. علشان المجرمين اللى بيعتدوا على أرضنا ويقتلوا أولادنا.. اولادى تمنوا الشهادة ونالوها".

وأضاف والد الشهيدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج "90دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الانضمام إلى الجيش المصرى شرف للجميع ، وتابع:"الحمد لله والشكر لله الذى جعل جيش ينقذ البلاد من الوقوع فى السيناريو السورى أو الليبى".

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