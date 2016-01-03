بلاها شامبو.. على طريقة كيم كارديشيان وأديل.. اغسلى شعرك بخل التفاح والصودا

هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمون الشامبو الذى يؤدى إلى كثافة الشعر، والبعض الآخر يستخدم البلسم للحصول على شعر حريرى، لكن من الممكن التخلى عن استخدام الشامبو لعدة أيام وأسابيع، بطريقة "لا بوو"، التى تجعل النساء يبتعدن عن استخدام المواد الكيميائية بطرق طبيعية.

وكما أوضح تقرير نشره موقع ديلى ميل البريطانية فإن هناك أعدادا متزايدة من الناس يتبعون نظاما آخر للعناية بالشعر، بتجنب الشامبو تماما، بطريقة "لا بوو"، كما يطلق عليها، والتى تعنى التوقف عن استخدام الشامبو، وذلك بالتخلى عن الصابون والمنظفات التقليدية، واستبدالها بمكونات طبيعية، وغسل الشعر بالماء فقط، بالإضافة للأشياء الطبيعية كالخل والبيض النيئ وحساء الشعير.

وحسب التقرير فإن بعض المشاهير مثل كيم كارديشيان وشايلين وودلى وأديل وغوينيث بالترو وجيسيكا سيمبسون، يتأخرن عن غسل الشعر لأيام وأسابيع ولكنهن لا يستخدمن الشامبو أثناء غسيل الشعر، لأسباب مختلفة، منها الإقلال من المواد الكيميائية التى تتواجد فى الشامبو وتضر بالشعر وفروة الرأس، كما أن آخرين يستخدمون هذه الطريقة لأنها تعمل على توفير الوقت وتجعل شعرهن بمظهر أفضل.

ويوضح التقرير الأسباب الكامنة وراء اتباع هذا الاتجاه، الذى يساعد على إفراز زيت الشعر الطبيعى ومادة الزهم التى تعمل على نضارة الجلد والشعر، وتعد أمرت ضروريا للحفاظ على الشعر "صحى وطرى".. أما بالنسبة للغسيل المتكرر مع استخدام المواد الكيميائية القاسية الموجودة فى الشامبو، فتساعد على جعل الشعر بحالة سيئة.

وأشار التقرير إلى أن نظرية "لا بوو"، التى توصى باستخدام بديل لطيف عن الشامبو لغسل الشعر كصودا الخبز وخل التفاح أو حتى الماء فقط، تجعل الشعر نظيفا دون أى ضرر، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الشعر الدهنى يوصى باستخدامهم صودا الخبز والمياه لتنظيف الشعر من المواد الدهنية المتراكمة على الجلد.

وقالت كارول ووكر، من مركز برمجنهام لأبحاث الشعر، إن استخدام طريقة "لا بوو" التى يستخدم بها الخل والبيض استخدمت لعقود من الزمن لتنظيف الشعر، لأنها تعمل على امتصاص المواد الدهنية الزائدة.