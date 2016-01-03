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فيديو | الشيخ «كريمة» يطلب مناظرة أبو بكر البغدادى

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فيديو | الشيخ «كريمة» يطلب مناظرة أبو بكر البغدادى فيديو | الشيخ «كريمة» يطلب مناظرة أبو بكر البغدادى

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن المطالبين بالإفراج عن الباحث إسلام بحيرى، «مجموعة تسعى لإحراج النظام السياسي في الدولة المصرية».

وأضاف «كريمة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، على فضائية «العاصمة»، أنه وجّه الدعوة لـ«بحيرى»، لمناظرته لكنه رفض، مشيرًا إلى أنه وجّه الدعوة وما زال يكررها لمناظرة أبي بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش الإرهابى، على الهواء.

وتساءل «كريمة»: «لماذا لم نسمع أصوات أمثال إسلام بحيرى، وكل المطالبين بالإفراج عنه، في عهد حكم جماعة الإخوان؟».

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