المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين إعدام 47 مدانًا بالإرهاب في السعودية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها لقيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 47 مدانًا بارتكاب جرائم الإرهاب، بينهم 45 مواطنًا سعوديًا ومصري واحد وتشادي واحد.

وأكدت المنظمة، أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقضي في حدها الأدنى بمنع التوسع في استخدام العقوبة وتضييق إمكانيات تطبيقها، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حث الدول على تعليق العمل بعقوبة الإعدام، ويشكل أداء المحاكم السعودية في هذا الشأن مبعثًا كبيرًا للقلق، حيث تحول الاجتهادات الفقهية التي تطبقها المحاكم دون توافر شروط أساسية لضمان عدالة المحاكمات بموجب المعايير الدولية.

وأضافت المنظمة ‘‘ أن التوسع في استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام في العديد من بلدان المنطقة بات يشكل واحدًا من أبرز سمات التدهور في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في ظل النزاعات المسلحة والجرائم الإرهابية التي باتت تعصف بالمنطقة التي تتنوع فيها أشكال الحرمان من الحياة’’.

قالت المنظمة ‘‘أن استغلال واقعة الإعدامات لتغذية سياق الصراع المذهبي الإقليمي يشكل بدوره انتقاصًا من فداحة الانتهاك الذي بات يشكل أداة منهجية في هذا الصراع على نحو ما هو جاري أيضًا في إيران والعراق وسوريا’’.