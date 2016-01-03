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حالة غش بكليتي الإعلام والآداب بجامعة بني سويف

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حالة غش بكليتي الإعلام والآداب بجامعة بني سويف حالة غش بكليتي الإعلام والآداب بجامعة بني سويف

أكد الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءًا وانتظامًا في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة .

مضيفًا أن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظًا وأيضًا تم تسجيل حالات للغش؛ حيث تم ضبط 32حالة غش في كليتي الآداب الإعلام.

وصرح محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم ضبط 30حالة غش بكلية الآداب بالفرق المتنوعة، وحالتان بالفرقة الأولى بكلية الإعلام، وكانت وسائل الغش المتبعة هي النقل من ورق خارجي والإخلال بنظام الامتحان واستخدام الهاتف المحمول، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

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