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اشتباه تسمم 20 عاملاً بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد بعد تناول "وجبة كشرى"

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اشتباه تسمم 20 عاملاً بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد بعد تناول "وجبة كشرى" اشتباه تسمم 20 عاملاً بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد بعد تناول "وجبة كشرى"
أصيب، اليوم الأحد، 20 عاملاً بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد، بحالة اشتباه فى تسمم، إثر تناولهم وجبة كشرى من أحد المطاعم الشهيرة بمحيط حديقة الفرما، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام، لتقديم الإسعافات الأولية.

وأكد إبراهيم طعيمة مدير مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، أنه تم أخذ عينات من قئ المصابين لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى 24 عينة من جميع المأكولات من محل الكشرى وإيقاف منشأة تحضير الواجبات لحين ورود نتائج تحاليل العينات.

وأكد طعيمة، خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم، وحجز 4 حالات تحت الملاحظة، للتأكد من سلامتهم بعد استكمال العلاج.

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