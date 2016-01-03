صحة دمياط تبحث خطة تطعيم الجرعة الصفرية

عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز الجهاز الهضمي والقلب بدمياط اليوم الأحد، اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر الحسيني وكيل وزارة الصحة بدمياط، وذلك لبدأ تطبيق نظام الجرعة الصفرية للتطعيم ضد الالتهاب الفيروسي"ب" للمواليد خلال الـ24 ساعة الأولي من الولادة.

وانتهى الاجتماع بالتوصية على أن تصبح جرعات التطعيم ضد فيروس "ب" 4 جرعات الأولي عند الولادة خلال 24 ساعة من الولادة، ثم عند الشهر الثاني والرابع والسادس لتحقيق حماية كاملة للطفل من العدوي حتي لو كانت الأم حاملة للفيروس أو غير حاملة.

ومن المنتظر تطبيق هذا النظام بداية من 15 يناير المقبل بدعم كامل من وزارة الصحة وبالمجان.