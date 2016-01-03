محافظ دمياط يبحث مشكلات الترع والصرف الزراعى بالمحافظة

عقد اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد اجتماعا، لبحث الموضوعات المتعلقة بالترع والمصارف والصرف الزراعي، بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام، والمهندس سيد ربيع رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش الاجمتاع مشكلة تآكل جسور الترع والمصارف، مما يؤدي إلي انهيارها، وتم الاتفاق علي التزام كل جهة بإعادة الشئ لاصله في حالة حدوث انهيار نتيجة الأعمال الخاصة بهذه الجهة، كما بحث مشكلة ارتفاع منسوب الصرف الزراعي بمنطقة السوداية بكفر البطيخ، حيث كلف المحافظ مدير عام الري بالمعاينة علي الطبيعة وتطهير المصارف التي بها ارتفاع منسوب الصرف الزراعي تمهيدا للقضاء علي هذه المشكلة نهائيا.

وناقش الحضور مشكلة ارتفاع مياه الصرف بمصرف الاصلاح الزراعي بقرية الوسطاني، وتم الاتفاق علي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغطية مسافة 140 متر من المصرف المكشوف بمواسير 640 مم، وربطها في الناحية المجاورة للمساكن بالجزء المغطي مع عمل تسليك لخط الصرف الصحي والتنبيه علي الوحدة المحلية بالوسطاني بعدم البناء علي طول خط الصرف من محطة معالجة الصرف الصحي بالوسطاني وحتي المصب.

وتم خلال الاجتماع عرض مقترح بإنشاء كوبري خرساني ثابت بقرية الوسطاني في موضع كوبري المشاه الحالي وتحويل الكوبري المتهالك إلي كوبري مشاه بعد رفع كفاءته.