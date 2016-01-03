حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بقرى مركز الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز مدينة الفيوم برئاسة محمد السيد القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بقري مركز الفيوم.

وتمكنت الحملة من إزالة مبنى بدون ترخيص بقرية العزب، كما رفعت مجموعة من الأكشاك بجوار سور مدرسة اللاهون الإبتدائية أقيمت بالمخالفة لأماكن الترخيص، والأكشاك الموضوعة على حرم بحر اللاهون، مما يؤدي بدوره إلى إعاقة تطهيره، كما تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة لأحدى حظائر الماشية والتي بنيت بالمخالفة على أرض مخصصة لبناء مدرسة بقرية دمشقين، إضافة لإزالة صبات خرسانية داخل المجرى المائي بالبحر بقرية هوارة المقطع بالمنطقة الواقعة بجوار تقاطع طريق أسيوط الغربي وطريق الفيوم بني سويف.

وقال وائل مكرم محافظ الفيوم، إن الحملة تأتي في إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بجميع مراكز وقرى المحافظة تطبيقاً للقانون وإرساءً لسيادة الدولة.

وأضدر المحافظ توجيهات للإستعداد لأية أحداث طارئة بفصل الشتاء وما يتصل به من سقوط للأمطار والسيول، وتفقدت الأجهزة التنفيذية مخرات السيول بمنطقة دمو والتوقف علي مدى جاهزيتها وتوفير ما يلزم من معدات لتأهيلها تجنباً لأية أحداث.