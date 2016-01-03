أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات العراقية مدعومة بالطيران تصد هجوما عنيفا لداعش غرب الرمادي

Google+ Print
القوات العراقية مدعومة بالطيران تصد هجوما عنيفا لداعش غرب الرمادي القوات العراقية مدعومة بالطيران تصد هجوما عنيفا لداعش غرب الرمادي

>تمكنت القوات العراقية المشتركة مدعومة بالطيران من صد هجوم هو الأعنف لتنظيم (داعش) الإرهابى والتى استهدفت محور الخسفة - بروانة غرب الرمادى بمحافظة الأنبار غربى العراق، فى اليوم الثالث لهجمات التنظيم الانتحارية التى بدأت يوم الجمعة الماضي.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالجيش العراقى تمكنت بالتعاون مع سرية من قوات "مكافحة الارهاب" ومقاتلى عشائر مدينة حديثة، من احباط الهجوم الذى تركز على محور الخسفة - وبراونة، بمساندة من طيران الجيش العراقى والتحالف الدولي.. وتم خلال العملية تدمير 50 سيارة فى منطقة الخسفة - وبروانة، وقتل العشرات من مسلحى داعش.

وأشارت إلى أن قوات "الحشد الشعبي" صدت هجوما لداعش على قطاع الصقلاوية بالأنبار، وكبدت التنظيم خسائر بالارواح والمعدات، وأجبرت مسلحيه الباقين على الانسحاب من المنطقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365