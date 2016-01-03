القوات العراقية مدعومة بالطيران تصد هجوما عنيفا لداعش غرب الرمادي

>تمكنت القوات العراقية المشتركة مدعومة بالطيران من صد هجوم هو الأعنف لتنظيم (داعش) الإرهابى والتى استهدفت محور الخسفة - بروانة غرب الرمادى بمحافظة الأنبار غربى العراق، فى اليوم الثالث لهجمات التنظيم الانتحارية التى بدأت يوم الجمعة الماضي.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالجيش العراقى تمكنت بالتعاون مع سرية من قوات "مكافحة الارهاب" ومقاتلى عشائر مدينة حديثة، من احباط الهجوم الذى تركز على محور الخسفة - وبراونة، بمساندة من طيران الجيش العراقى والتحالف الدولي.. وتم خلال العملية تدمير 50 سيارة فى منطقة الخسفة - وبروانة، وقتل العشرات من مسلحى داعش.

وأشارت إلى أن قوات "الحشد الشعبي" صدت هجوما لداعش على قطاع الصقلاوية بالأنبار، وكبدت التنظيم خسائر بالارواح والمعدات، وأجبرت مسلحيه الباقين على الانسحاب من المنطقة.

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