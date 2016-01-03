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أخبار اليمن اليوم.. 70 % من أرض اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية

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أخبار اليمن اليوم.. 70 % من أرض اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية أخبار اليمن اليوم.. 70 % من أرض اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية
ركزت أخبار اليمن اليوم على تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى، عبد الملك المخلافى، والتى أكد فيها أن 70 فى المائة من أرض اليمن هى الآن تحت سيطرة الشرعية. وقال المخلافى- فى حديث صحفى- أن " الوضع على الأرض أصبح ملكا للشرعية، إذ أن ما نسبته 70 فى المائة من الأراضى اليمنية واقع تحت سيطرة الحكومة، وأن هذا كسر شوكة المتمردين ".

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على إفادة المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن بأن مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح استمرت فى قصف الأحياء السكنية وسمع دوى انفجارات شديدة فى أنحاء مدينة تعز بصورة مكثفة قبل فجر الأحد.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن المليشيات استمرت طوال أمس فى قصف مدينة التربة ومديرياتها وسقطت 7 صواريخ كاتيوشا على أحياء المدينة، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 21 آخرين وحدوث خسائر مادية كبيرة بالمنازل والمنشآت.

واهتمت أخبار اليمن اليوم بإعلان مصادر من المقاومة الشعبية "المؤيدة للشرعية" فى محافظة مأرب شرقى اليمن عن مقتل 18 من ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى المعارك إلى دارت خلال الساعات الماضية، وسط تقدم لعناصر المقاومة المدعومة بقوات الجيش الوطنى فى جبهة صرواح غربى مأرب وتحرير مناطق منها.

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مصر 365

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