أخبار اليمن اليوم.. 70 % من أرض اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على إفادة المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن بأن مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح استمرت فى قصف الأحياء السكنية وسمع دوى انفجارات شديدة فى أنحاء مدينة تعز بصورة مكثفة قبل فجر الأحد.
وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن المليشيات استمرت طوال أمس فى قصف مدينة التربة ومديرياتها وسقطت 7 صواريخ كاتيوشا على أحياء المدينة، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 21 آخرين وحدوث خسائر مادية كبيرة بالمنازل والمنشآت.
واهتمت أخبار اليمن اليوم بإعلان مصادر من المقاومة الشعبية "المؤيدة للشرعية" فى محافظة مأرب شرقى اليمن عن مقتل 18 من ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى المعارك إلى دارت خلال الساعات الماضية، وسط تقدم لعناصر المقاومة المدعومة بقوات الجيش الوطنى فى جبهة صرواح غربى مأرب وتحرير مناطق منها.