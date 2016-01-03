السودان يدين حادث الاعتداء على السفارة السعودية بطهران

>أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن عميق أسفها لحادث الاعتداء الذى تعرض له مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بطهران، أمس من قبل بعض المحتجين.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية فى بيان اليوم الأحد، عن رفضها التام وإدانتها لمثل هذه الممارسات العدائية المتطرفة.

ودعا البيان، إيران إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ، وتوفير الحماية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت إدانته فى الهجوم الذى وقع على مبنى السفارة السعودية فى طهران مساء أمس.

>كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية ، إدانتها التامة لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كانت أسبابه .

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