بالفيديو.."القسام" تكشف عن وحدة الظل السرية التى تتولى تأمين الأسرى

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، بقرار من قائدها العام محمد الضيف "أبو خالد"، عن أحد أهم وحداتها الأمنية السرية، وهى "وحدة الظل"، التى يسند لها تأمين أسرى الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت كتائب القسام خلال مقطع فيديو بثته مساء اليوم الأحد، تضمن صوراً جديدة للجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، إن وحدة "الظل" ساهمت بشكل مباشر فى "أعقد عملية أمنية خاضتها المقاومة الفلسطينية فى تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلى".

وأضافت أن الوحدة هى احدى وحدات المهام الخاصة، وتأسست منذ 10 سنوات لاعتبارات عملياتية فى إطار مهمة كسر قيود الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وتابعت الكتائب بالقول :"الوحدة بضباطها وجنودها هى بمثابة حلقة مفقودة ومهمتها الاساسية أن تظل على الدوام كذلك".

وأوضحت أن اختيار مجاهدى هذه الوحدة يتم من كافة الألوية والتشكيلات القتالية وفق معايير دقيقة، ويتم اخضاعهم لاختبارات عديدة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت أن من أبرز مهامها تأمين أسرى الاحتلال الإسرائيلى الذين يقعون فى أسر الكتائب، وإبقائهم في دائرة المجهول واحباط جهود العدو المبذولة بهذا الخصوص، إضافةً لمعاملة أسرى العدو بكرامة واحترام وفق أحكام الاسلام وتوفير الرعاية التامة لهم المادية والمعنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار معاملة العدو للأسرى المجاهدين.

وأظهر الفيديو الذي عرضته الكتائب مشاهد للجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط وهو يشاهد التلفاز فى محبسه ومشاهد أخرى له أثناء تناوله الطعام وحديثه مع مجاهدى وحدة الظل.