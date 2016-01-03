زيت الحبة السوداء وأسراره التجميلية

زيت الحبة السوداء المعروف لدينا بزيت حبة البركة يُستخلص من بذور زهرة الشمّر؛ تلك الزهرة الغنية بالموادّ الكيميائية النباتية والأحماض الدهنية التي هي من العناصر الفريدة من نوعها في تغذية البشرة ومحاربة الجراثيم، التي تسبّب ظهور حب الشباب.

لذلك، يعتبر هذا الزيت من الزيوت المهمة جداً في مجال التجميل، وهو لا يقل أهميةً عن الزيوت الشهيرة كزيت الزيتون وزيت اللوز.



إليك بعضًا من استخدامات هذا الزيت الفريد، الذي سيجعلك تدخلينه هو الآخر في روتين العناية ببشرتك:

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1.لتنظيف البشرة: اخلطي ملعقةً من زيت حبة البركة + ملعقةً من العسل + نصف ثمرة أفوكادو مهروسة، ثم ضعي المكونات على بشرتك لعشر دقائق، قبل أن تشطفي بشرتك جيدًا. سيساعدك ذلك على تفتيح بشرتك وتنظيفها.

2.علاج للبشرة: امزجي ملعقةً من زيت الحبة السوداء + ملعقة من زيت بذور ثمرة الورد + ملعقة من زيت الكاميليا. ضعي المزيج على بشرتك لتحصلي على بشرة خالية من أيّ عيوب.

3.للتخلص من البثور: امزجي ملعقةً كبيرةً من العسل + قطرتين من زيت الحبة السوداء. ضعي الخليط على وجهك، واتركيه ربع ساعة، ثمّ اشطفي وجهك بالماء الفاتر. وأخيراً، ادهني بشرتك بالمرطّب الخاص بك.

4.لتنقية البشرة: ادهني بشرتك بمزيج من ملعقة من زيت الحبة السوداء + ملعقة من زيت السمسم + ملعقتين من الطحين. ضعي المكونات على بشرتك لعشر دقائق، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر. قومي بتطبيق ذلك صباحًا ومساءً ليساعدك على تنقية بشرتك وتخليصها من السموم.

5.لبشرة نضرة: ادهني بشرتك دائمًا بخليط من زيت الزيتون وزيت الحبة السوداء لنعومة ونضارة بشرتك، كما يمكنك إضافة زيت الحبة السوداء مع زيت اللوز لإزالة البقع الداكنة.

6.لتقليل التجاعيد: امزجي زيت الحبة السوداء + بياض بيضة. ضعي المكونات على بشرتك، واتركيها لعشرين دقيقة أو حتى تشعري بشدّ في بشرتك، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

7.تشققات البشرة: ادهني مناطق التشققات كالقدمين بخليط من زيت الزيتون وزيت الحبة السوداء وزيت اللوز ليساعدك ذلك في تنعيم بشرتك وحمايتها من التشققات.

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