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الماسكارا الخاصة بك سريعة الجفاف... تعرفي على السبب

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الأحد 03-01-2016 14:42

هل تعانين من جفاف الماسكارا الخاصة بك سريعاً بالرغم من أنها من علامة تجارية موثوق بها؟ تأكدي أن السبب قد يكون في إهمالك.
فإذا كنت تحفظين الماسكارا الخاصة بك في أماكن ساخنة كدورة المياه أو بالقرب من أجهزة التدفئة أو حتى في السيارة فإن هذا الأمر قد يفسد الماسكارا ويسرع من جفافها.
كذلك إذا كنت تخرجين ريشة الماسكارا وتعيدين وضعها داخل الأنبوب مرة أخرى عدة مرات وبسرعة فقد تسرعين من جفافها أيضاً، لذا استبدلي هذه العادات السيئة بحفظ الماسكارا في مكان بارد وجاف مع التوقف عن تكرار إدخال الريشة داخل الأنبوب، واستبدلي هذا الأمر بلف الريشة بمحاذاة الجوانب.

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سيدتي