مباشر - الأهلي 0-0 الإنتاج الحربي.. الأحمر يبدأ الشوط الثاني بضغط

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.
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- تشكيل الأهلي - ربيعة أساسيا.. و4 تغييرات لبيسيرو.
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أحداث اللقاء
- الأخطاء: الأهلي 18-11 الإنتاج.
- التسديدات: الأهلي 2-2 الإنتاج.
- ق50: تمريرة من وليد سليمان في عمق منطقة الجزاء تسلمها مؤمن ثم سدد الكرة قوة أرضية مرت بجوار القائم.
- انطلاق الشوط الثاني
- استراحة
- الأخطاء: الأعلي 13-10 الإنتاج.
-ركنيات: الأهلي 3-2 الإنتاج.
ق38: إيفونا يرد بإنطلاقة رائعة بالكرة مر مبها من قتح الله وسدد الكرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
ق37: تسديدة صاروخية من شهاب ارتطمت في القائم.
- التحامات عديدة بين أحمد فتحي وجدو.
ق12: كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء عن طريق غالي. حولها وليد برأسه نحو إيفونا لكن الكرة من أمام الجابوني دون متابعة.
- الأخطاء الإنتاج 1-4 الأهلي
ق5: ركلة ركنية نفذها بابا أركو حولها فضل برأسيه لكن علت العارضة.
انطلاق المباراة
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