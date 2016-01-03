مباشر - الأهلي 0-0 الإنتاج الحربي.. الأحمر يبدأ الشوط الثاني بضغط

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

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- تشكيل الأهلي - ربيعة أساسيا.. و4 تغييرات لبيسيرو.

- استبعاد أحمد الشيخ

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أحداث اللقاء

- الأخطاء: الأهلي 18-11 الإنتاج.

- التسديدات: الأهلي 2-2 الإنتاج.

- ق50: تمريرة من وليد سليمان في عمق منطقة الجزاء تسلمها مؤمن ثم سدد الكرة قوة أرضية مرت بجوار القائم.

- انطلاق الشوط الثاني

- استراحة

- الأخطاء: الأعلي 13-10 الإنتاج.

-ركنيات: الأهلي 3-2 الإنتاج.

ق38: إيفونا يرد بإنطلاقة رائعة بالكرة مر مبها من قتح الله وسدد الكرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق37: تسديدة صاروخية من شهاب ارتطمت في القائم.

- التحامات عديدة بين أحمد فتحي وجدو.

ق12: كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء عن طريق غالي. حولها وليد برأسه نحو إيفونا لكن الكرة من أمام الجابوني دون متابعة.

- الأخطاء الإنتاج 1-4 الأهلي

ق5: ركلة ركنية نفذها بابا أركو حولها فضل برأسيه لكن علت العارضة.

انطلاق المباراة

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