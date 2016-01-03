قائم إكرامي يحمي الأهلي من صاروخ لاعبه السابق

يرى خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن تعيين أحمد حسام "ميدو" كمدير فني للفريق الأبيض ومعه حازم إمام في الجهاز المعاون "لا غبار عليه".

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إقالة ماركوس باكيتا وتعيين ميدو ومعه حازم إمام في الجهاز المعاون.

وقال الغندور لـFilGoal.com يوم الأحد: "جهاز الزمالك محترم ولا غبار عليه.. كنت ضد التغيير في الوقت الحالي لأن التعادل لم يكن بسبب باكيتا لكن بسبب اللاعبين".

وأضاف "باكيتا لم يحصل على فرصة كاملة لكي نحكم عليه".

أما بالنسبة لحازم إمام فقال الغندور "أتمنى له التوفيق وتكون تجربة مفيدة.. أوجه سؤال لحازم إمام ماذا ستفعل في beIN وقناة الحياة والعمل الخاص بك".

وتابع "عندك مهمتين.. مدير كرة ومدرب عام لابد أن تفرغ نفسك إن كنت تريد النجاح".

وأتم "أنت اسم كبير والجمهور متعلق بك كثيرا لكن لن يسامح إلا بالنتائج".