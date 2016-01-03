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بسيوني لـ في الجول: أربعة أسباب تجعل تجربة ميدو وحازم إمام مفيدة للزمالك

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بسيوني لـ في الجول: أربعة أسباب تجعل تجربة ميدو وحازم إمام مفيدة للزمالك بسيوني لـ في الجول: أربعة أسباب تجعل تجربة ميدو وحازم إمام مفيدة للزمالك

قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لحرس الحدود ونجم الزمالك الأسبق إنه سعيدا بعودة أحمد حسام "ميدو" كمدير فني ومعه حازم إمام في الجهاز المعاون للفريق الأبيض.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إقالة ماركوس باكيتا وتعيين ميدو ومعه حازم إمام في الجهاز المعاون.

وقال بسيوني لـ FilGoal.com يوم الأحد: "سعيد جدا بالقرار وهناك ثلاثة أسباب تجعلني أؤيده".

وأضاف "السبب الأول أنني مع الجهاز المصري لأن بصراحة الأجانب ليسوا جيدين باستثناء جوزفالدو فيريرا".

وتابع "الزمالك في مبارياته الأخيرة بات أدائه باهتا ولو منحنا الفرصة لباكيتا النقط تتسرب وتضيع المنافسة من الفريق الأبيض".

"السبب الثاني هو أن ميدو وحازم إمام من العقليات الرياضية التي تفهم الكرة جيدا.. والثالث هو حب اللاعبين للثنائي وبالتالي لن يخرجوا عن النص معهما".

وأشار "السبب الرابع أن ميدو هو من بدأ تأسيس هذا الجيل لأنه قضى على الكبار الذين لم يحصدوا البطولات".

وكان ميدو قد اتخذ قرارا بالاستغناء عن اللاعبين الكبار في الزمالك مطلع الموسم الماضي وأبرزهم عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد جعفر وأحمد سمير وغيرهم.

وأتم "التغيير مناسب وموفق".

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