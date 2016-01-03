أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب الإسماعيلي لـ في الجول : رفضت الجلوس على مقاعد البدلاء بسبب المرض

Google+ Print
لاعب الإسماعيلي لـ في الجول : رفضت الجلوس على مقاعد البدلاء بسبب المرض لاعب الإسماعيلي لـ في الجول : رفضت الجلوس على مقاعد البدلاء بسبب المرض

تحدث عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد عبد الوهاب عن عدة أمور تحص فريق الكرة الأول صباح اليوم الأحد.

وفي معرض تصريحاته للراديو 9090 حول أزمة حل مجلس الإدارة (طالع التفاصيل) كشف عبد الوهاب عن موقف الأهلي من عدة أمور كروية.

وكل ما يلي جاء على لسانه..

"مع احترامي الشديد لحسام حسن وأخيه إبراهيم حسن، لكني أرى أن الأهلي لا يصلح له سوى المدرب الأجبني لأننا نريد الحفاظ على أبنائنا، نحن نعتبر حسام وإبراهيم من أبناء النادي الأهلي"

"الحضري عايز يختم حياته تاني؟ الأمر غير وارد على الإطلاق لأن ما فعله عصام ضد مبادئنا تماما وعودته مرفوضة"

"صفقات يناير مسؤولية الجهاز الفني وبيسيرو لم يطلب أي أحد منا حتى الآن.. والسولية لاعب في النادي الأهلي وسيأتي عندما يحتاجه الجهاز الفني سواء في يناير أو في نهاية الموسم"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع