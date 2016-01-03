فجر السعيد: تصريحات «النمر» إرهابي تستدعي الإعدام

استنكرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، الاحتجاجات الإيرانية على إعدام القيادي الشيعي نمر باقر النمر في المملكة العربية السعودية، قائلة :” الإرهابي النمر الشيعي المعدوم سعودي الجنسية وليس من حق أحد التدخل في الشأن الداخلي للمملكة السعودية”.

وأضافت “السعيد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، أن الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي يُصعد المشاكل في المنطقة، موضحة أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد توترات كبيرة إلى أن يستقر الملف النووي الإيراني.

وأكدت الكاتبة الكويتية، أن مخابرات بعض الدول هي من تحرك المشهد بين إيران والسعودية، واصفة التوترات الطائفية التي تشهدها المنطقة بأنها محاولة للإلهاء، مضيفة :” ما قاله النمر في خطبته ضد السعودية خيانة عظمى وتستدعى الإعدام”.