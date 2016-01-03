رئيس اللجنة النقابية بسكر نجع حمادى يناشد الرئيس لمنع استيراد السكر‎

ناشد راضي فراج، رئيس اللجنة النقابية بمصانع سكر نجع حمادي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل لمنع استيراد السكر من الخارج والحفاظ على الصناعات المحلية والوطنية.

وأضاف فراج أن هناك 40 ألف طن من السكر من أصل 120 ألف طن، داخل مخازن شركة سكر نجع حمادي من الموسم الماضي، لم يتم الاستفادة بها حتى الآن، مما أثر على تأخر صرف مستحقات المزارعين وأرباح العاملين بالشركة، مشيرًا أن مخزون السكر الذي ما زال موجود داخل الشركة من الموسم الماضي، سيؤثر أيضًا انتاج الشركة، وتخزين الانتاج في الموسم الجديد والذي سيبدأ بعد غد، الثلاثاء، مطالبًا بضرورة بيع مخزون السكر القديم في أسرع وقت حتى لا يتعرض للتلف .