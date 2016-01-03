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النيابة تأمر بضبط وإحضار لواء شرطة سابق لاتهامه بتزوير أوراق رسمية

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النيابة تأمر بضبط وإحضار لواء شرطة سابق لاتهامه بتزوير أوراق رسمية النيابة تأمر بضبط وإحضار لواء شرطة سابق لاتهامه بتزوير أوراق رسمية
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بضبط واحضار "محمد.م" لواء شرطة سابق لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم والذى كان يرأس فرع الدوريات الأمنية بالرماية، تورط فى تزوير أوراق رسمية، وتوقيعات أمين شرطة سابق يدعى "سامح.ع" تفيد بأنه تلقى العديد من الجزاءات خلال عمله بجهاز الشرطة، لفصله من عمله تعسفياً.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال أمين الشرطة، الذى أفاد فى التحقيقات أنه فصل من عمله تعسفياً بعدما تعرض لعملية تشويه قادها ضده اللواء المتهم "محمد.م"، والتى أورد خلالها أنه تلقى عدة جزاءات نتيجة لمخالفته الأوامر والتعليمات.

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مصر 365