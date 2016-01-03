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حبس متهم بالانتماء لـ"الإخوان" 15 يومًا فى الدقهلية

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حبس متهم بالانتماء لـ"الإخوان" 15 يومًا فى الدقهلية حبس متهم بالانتماء لـ"الإخوان" 15 يومًا فى الدقهلية
قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حبس أحد المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة طلخا، بحبس "ناصر.أ.ع.أ"، مهندس بمحطة كهرباء طلخا، 15 يوماً، على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف".
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