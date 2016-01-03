أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ يحيل رئيس مدينة قلين وعددا من المسئولين للتحقيق

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يحيل رئيس مدينة قلين وعددا من المسئولين للتحقيق محافظ كفر الشيخ يحيل رئيس مدينة قلين وعددا من المسئولين للتحقيق
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وقف وإحالة اللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة قلين للتحقيق بالديوان العام، وذلك لعدم وجود مساعديه وسوء مستوى النظافة بالمدينة.

وجاء قرار المحافظ أيضا لتغيب معظم الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وكذلك لتراكم مياه الصرف الصحى بقرية المنشأة الكبرى، ووجود تشوينات من الردم يصل ارتفاعها إلى ما يقرب المتر، بالإضافة لوجود بوص على حافة مصرف نشرت المواجه لمستشفى قلين المركزي.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، إحالة مسئولى دفتر الحضور والانصراف والمتغيبين بالوحدة المحلية لمدينة قلين للتحقيق بالشئون القانونية بالديوان العام، كما كلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالتحقيق مع العاملين الغائبين عن العمل بمستشفى قلين المركزى، وفرض الرقابة والمرور على المنشآت الطبية.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365