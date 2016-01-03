محافظ كفر الشيخ يحيل رئيس مدينة قلين وعددا من المسئولين للتحقيق

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وقف وإحالة اللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة قلين للتحقيق بالديوان العام، وذلك لعدم وجود مساعديه وسوء مستوى النظافة بالمدينة.

وجاء قرار المحافظ أيضا لتغيب معظم الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وكذلك لتراكم مياه الصرف الصحى بقرية المنشأة الكبرى، ووجود تشوينات من الردم يصل ارتفاعها إلى ما يقرب المتر، بالإضافة لوجود بوص على حافة مصرف نشرت المواجه لمستشفى قلين المركزي.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، إحالة مسئولى دفتر الحضور والانصراف والمتغيبين بالوحدة المحلية لمدينة قلين للتحقيق بالشئون القانونية بالديوان العام، كما كلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالتحقيق مع العاملين الغائبين عن العمل بمستشفى قلين المركزى، وفرض الرقابة والمرور على المنشآت الطبية.

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