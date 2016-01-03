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إطلاق اسم الشهيد محمد رضا الشناوى على مدرسة الزعفران بكفر الشيخ

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إطلاق اسم الشهيد محمد رضا الشناوى على مدرسة الزعفران بكفر الشيخ إطلاق اسم الشهيد محمد رضا الشناوى على مدرسة الزعفران بكفر الشيخ
أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشخ قراراً رقم 18863 لسنة 2015، بإطلاق اسم الشهيد محمد رضا الشناوى، شهيد قوات الشرطة بالعريش على مدرسة الزعفران الثانوية الصناعية للبنات تخليدا لذكراه.

وأكد رضا الشناوى والد الشهيد، أنه سعيد بقرار محافظ كفر الشيخ، بإطلاق اسم نجله على المدرسة، وطالب بمساعدته فى توفير عمل مناسب ليوفر لأسرته ما يكفيهم عن السؤال.

وأضاف أن نجله محمد كان سنده وكان ينتظر خروجه بعد أداء واجب الوطن ليساعده فى تجهيز شقيقته ويريحه من عناء العمل بالأجرة اليومية.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365