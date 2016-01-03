أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعدام 312 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بمدينة المنصورة

Google+ Print
إعدام 312 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بمدينة المنصورة إعدام 312 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بمدينة المنصورة
شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حملة متنوعة، برئاسة أحمد رفعت عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، بقرى سلامون القماش وشها، وطريق المنصورة دكرنس، وقرية شها، بالاشتراك مع مدير عام الإدارة الصحية بالمنصورة ومسئولى الطب الوقائى، ومراقبى الأغذية.

واستهدفت الحملة متابعة كافة المديريات التابعة للوحدات المحلية بنطاق المركز، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالة الإشغالات ورفع المخلفات، بالإضافة إلى النظافة وتجميل الطرق والإنارة.

وأسفرت الحملة عن تركيب 250 مصباح إنارة بالطرق وزراعة 300 شجرة بالجهود الذاتية، كما تم إعدام 312 كيلو أغذية فاسدة، وتحرير 14 محضرًا "جنحة شهادات واشتراطات صحية"، وسحب 9 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل، والتوصية بغلق 8 منشآت إداريًا لعدم الترخيص، وغلق وإزالة مغسلة سيارات مخالفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365