إعدام 312 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بمدينة المنصورة

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حملة متنوعة، برئاسة أحمد رفعت عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، بقرى سلامون القماش وشها، وطريق المنصورة دكرنس، وقرية شها، بالاشتراك مع مدير عام الإدارة الصحية بالمنصورة ومسئولى الطب الوقائى، ومراقبى الأغذية.

واستهدفت الحملة متابعة كافة المديريات التابعة للوحدات المحلية بنطاق المركز، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالة الإشغالات ورفع المخلفات، بالإضافة إلى النظافة وتجميل الطرق والإنارة.

وأسفرت الحملة عن تركيب 250 مصباح إنارة بالطرق وزراعة 300 شجرة بالجهود الذاتية، كما تم إعدام 312 كيلو أغذية فاسدة، وتحرير 14 محضرًا "جنحة شهادات واشتراطات صحية"، وسحب 9 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل، والتوصية بغلق 8 منشآت إداريًا لعدم الترخيص، وغلق وإزالة مغسلة سيارات مخالفة.