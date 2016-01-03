محافظ كفر الشيخ: تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المعديات وإنشاء فرع للملاحة النهرية

أكد محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة مشتركة برئاسة السكرتير العام لمراجعة واستخراج التراخيص وتحديد آليات الرقابة والمتابعة، على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم أو غدا على الأكثر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لمباشرة كافة اختصاصاتها طبقاً للقانون.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع مشترك مع محافظ البحيرة وعدد من مسئولى المحافظة اليوم، شن حملة مشتركة بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة لإزالة المراسى المخالفة على نهر النيل فى شواطئ كفر الشيخ والبحيرة، والقضاء على المعديات والقوارب المخالفة.

كلف محافظ كفر الشيخ، بحصر شامل لجميع المراسى والقوارب والمعديات وفحصها من الناحية الفنية، والقانونية، وحذر تشغيل المخالف منها، وتطبيق القانون من خلال إجراءات فورية، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والملاحة والنقل النهرى وبالتنسيق بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إخطار وزارة النقل بتفعيل اختصاصها طبقاً للقانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووقف المخالف فوراً، مع مراجعة جميع التشريعات المنظمة، لافتاً أن إصدار تراخيص معديات النيل أو إلغائها حق أصيل لوزارة النقل.

وبحث محافظ كفرالشيخ، إمكانية إنشاء فرع لهيئة الملاحة النهرية يخدم محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، للرقابة والمتابعة واستخراج التراخيص، مع إعلان لافته على المعديات المرخصة تحمل اسم ورقم المعدية بالإضافة إلى تدوين الحمولة وكافة البيانات عليها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، قائلاً "سيتم تفعيل القانون، وكل واحد يعرف دوره ومسئولياته لنطور من أدائنا لعدم تكرار هذه الكارثة".

من جانبه أضاف اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري، أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة معايير السلامة لهذه المعديات، مع تواجد مختصين من الشئون الصحية لإجراء تحاليل ضد المواد المخدرة لطاقم تشغيل المعديات، مضيفاً أنه يجب تشغيل أتوبيس نهرى لتجنب تكرار هذا الحادث الأليم.