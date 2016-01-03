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رئيس إسبانيول ينتقد تصرفات لاعبي برشلونة في الدربي

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رئيس إسبانيول ينتقد تصرفات لاعبي برشلونة في الدربي رئيس إسبانيول ينتقد تصرفات لاعبي برشلونة في الدربي

(إفي): انتقد رئيس نادي اسبانيول، جوان كوليت تصرفات لاعبي برشلونة خلال مباراة دربي كتالونيا بالليجا والتي انتهت في ملعب (باور 8) بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليفقد البرسا صدارة البطولة لصالح أتليتكو مدريد.

واتهم برشلونة لاعبي اسبانيول باللعب بطريقة عنيفة داخل الملعب، ورد كوليت "من العار أن يقول لاعبو برشلونة ذلك. ما يريدونه واضحا وهو الضغط على حكم مباراة الكأس ليطرد لاعبين من صفوفنا في أول 20 دقيقة"، في إشارة إلى المباراتين اللتين ستجمعان برشلونة وإسبانيول في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما نفى في تصريحاته التي نقلتها الصحافة المحلية ما قاله المرشح السابق لرئاسة برشلونة، توني فريتشا والذي ندد بالهتافات العنصرية التي وجهتها جماهير اسبانيول لنجم برشلونة، البرازيلي نيمار، مطالبا بأن تظهر الهتافات العنصرية ضد نيمار في تقرير الحكم.

وقال كوليت في هذا الصدد "هذا كذب، لم تكن هناك هتافات عنصرية ضد نيمار. تصرف الجماهير كان لا يرقى إلى الشك. فليتركونا في سلام".

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