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بالفيديو – إيفرتون يعطل توتنام في سباق الصدارة

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بالفيديو – إيفرتون يعطل توتنام في سباق الصدارة بالفيديو – إيفرتون يعطل توتنام في سباق الصدارة

(إفي): خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بين إيفرتون وضيفه توتنام على ملعب "جوديسون بارك" في ختام مباريات الجولة الـ20 بالدوري الإنجليزي.

جاء هدفا اللقاء في شوطه الأول حيث تقدم "التوفيز" في النتيجة في الدقيقة 22 بعد تمهيد رائع للكرة برأس المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو داخل منطقة جزاء السبيرز لآرون لينون، لاعب توتنام السابق، الذي سدد كرة قوية في أقصى الزاوية الأيمن لمرمى الفرنسي هوجو لوريس ثم رفض الاحتفال بهز شباك فريقه القديم.

ثم تعادل "السبيرز" في أولى دقائق الوقت المحتسب بدلا من الضائع بطريقة رائعة بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفايريلد إلى ديلي أللي الذي مهد الكرة على صدره بمهارة وسدد بيمناه مباشرة على يسار تيم هاورد.

وفشل رجال الإسباني روبرتو مارتينيز في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي على ملعبهم بعدما خسروا في مباراة الجولة الماضية أمام ستوك سيتي (3-4)، علما بأنهم حققوا فوزا وحيدا في آخر خمس مواجهات كان على حساب نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في الجولة قبل الماضية.

وبهذه النتيجة يضيف كل فريق نقطة لرصيده ليصحب للسبيرز 36 في المركز الرابع بينما أصبح لإيفرتون 27 في المركز الحادي عشر.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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