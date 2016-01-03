مبشور البطاطس وتشغيل المروحة.. 7 طرق غير تقليدية لخفض حرارة طفلك فى 5 دقائق

خلال هذه الأيام مع وجود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، تزداد نسبة إصابة الأطفال بارتفاع درجة الحرارة، والتى تسبب قلقا للوالدين.. ولكن هل تعلم أنه من الممكن التغلب على ارتفاع درجة الحرارة طفلك دون إعطائه أى أدوية؟

ووفقا للموقع الأمريكى "Healthyfood house" فإذا كان الطفل يعانى من ارتفاع درجة حرارته ولديه التهابات، فمن الممكن التغلب على درجة الحرارة من خلال استخدام بعض الخطوات البسيطة الطبيعية التى تجعل الطفل بصحة أفضل، ولكن إذا استمرت درجة الحرارة فى الارتفاع لأكثر من عدة أيام فيجب استشارة طبيب الأطفال.

وحسب التقرير فإن من الطرق الطبيعية التى من الممكن استخدامها فى خفض درجة حرارة الطفل فى أقل من 5 دقائق دون إعطاء الطفل أى أدوية:

1- وضع منشفة باردة على جبين الطفل، فهذه الطريقة فعالة جدا فى انخفاض درجة الحرارة، ومن الأفضل وضع قطعة من القماش الباردة على جبين طفلك وتركه ينام ويستريح.

>2- إعطاء الطفل الكثير من السوائل والأطعمة الباردة، وذلك لخفض درجة حرارة الجسم من الداخل والخارج، التى تحافظ على جسمه رطبا.

>3- بشر البطاطس ووضعها فى جوارب طفلك، حيث إنها تساعد على خفض درجة الحرارة عند الطفل وتحسن حالته بشكل ملحوظ.

>4- إبقاء طفل فى المنزل بمكان بارد: وذلك من أجل الحد من الحمى وجعل درجة حرارة الجسم معتدلة.

>5- من الممكن تشغيل المروحة على درجة حرارة منخفضة، ولكن لا يسمح بوضعها مباشرة على الطفل، لكن من الأفضل وجود الهواء حول الطفل.

>6- تجنب ارتداء طفلك الكثير من الملابس، وإزالة طبقات من الملابس حتى يفقد حرارة الجسم بسهولة أكبر من خلال الجلد، وإذا كان يرتعش من الأفضل تغطيته ببطانية خفيفة.

>7- إعطاء الطفل حماما فاترا: استخدام الماء الفاتر قد يكون له تأثيرات ممتازة على صحة الطفل، حيث إنها تساعد على تبخر الماء من الجلد مما يجعله يبرد الجسم وتنخفض درجة الحرارة.

كما أكد التقرير أنه يجب استشارة الطبيب على الفور، إذا كان الطفل عمره أصغر من 3 شهور ويعانى من الحمى.