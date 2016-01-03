أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التهاب الجيوب الأنفية.. أنواعها وأسبابها وأعراضها

Google+ Print
التهاب الجيوب الأنفية.. أنواعها وأسبابها وأعراضها التهاب الجيوب الأنفية.. أنواعها وأسبابها وأعراضها
التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة للغاية، وتزداد حدتها خلال فصل الشتاء، حيث يحدث التهاب وانتفاخ للتجاويف الموجودة حول الأنف، وهو ما يسبب آلاما ومتاعب كبيرة للشخص المصاب بها.

سبب التهاب الجيوب الأنفية


>وكشف تقرير نشر بالموقع الطبى الأمريكى " healthline" أن الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية تحدث غالباً بسبب الفيروسات، حيث تدوم حينها لفترة طويلة حتى بعد شفاء أعراض الحلق وأعراض المرض الفيروسى الذى أصيب به الشخص، وهى نادرا ما تنجم عن الإصابة بالبكتيريا والفطريات.. وأيضاً قد يصاب بها الشخص نتيجة حدوث الحساسية أو تدهور حالة اللحمية الأنفية أو بسبب حدوث عدوى بالأسنان.

أنواع التهاب الجيوب الأنفية


>التهاب الجيوب الأنفية ينقسم إلى نوعين: حاد، وهو يستمر لفترة قصيرة، وغالباً ما يكون مصاحباً للبرد أو الحساسية.. أما التهاب الجيوب الأنفية المزمن فغالباً ما يستمر أكثر من 8 أسابيع، أو قد تعاود إصابة الشخص بشكل متكرر.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية


>ومن أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية: الشعور بآلام خلف العينين وخلف الأنف، مع وجود خروج إفرازات والتهاب الحلق، وكما قد يصاب الشخص باحتقان وانسداد الأنف والصداع بالإضافة إلى الكحة بسبب الإفرازات التى تصل للحلق، وأضاف التقرير أنه ليس بالضرورة أن يصاب المريض بارتفاع الحرارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365