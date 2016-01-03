التهاب الجيوب الأنفية.. أنواعها وأسبابها وأعراضها

التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة للغاية، وتزداد حدتها خلال فصل الشتاء، حيث يحدث التهاب وانتفاخ للتجاويف الموجودة حول الأنف، وهو ما يسبب آلاما ومتاعب كبيرة للشخص المصاب بها. سبب التهاب الجيوب الأنفية

>وكشف تقرير نشر بالموقع الطبى الأمريكى " healthline" أن الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية تحدث غالباً بسبب الفيروسات، حيث تدوم حينها لفترة طويلة حتى بعد شفاء أعراض الحلق وأعراض المرض الفيروسى الذى أصيب به الشخص، وهى نادرا ما تنجم عن الإصابة بالبكتيريا والفطريات.. وأيضاً قد يصاب بها الشخص نتيجة حدوث الحساسية أو تدهور حالة اللحمية الأنفية أو بسبب حدوث عدوى بالأسنان. أنواع التهاب الجيوب الأنفية

>التهاب الجيوب الأنفية ينقسم إلى نوعين: حاد، وهو يستمر لفترة قصيرة، وغالباً ما يكون مصاحباً للبرد أو الحساسية.. أما التهاب الجيوب الأنفية المزمن فغالباً ما يستمر أكثر من 8 أسابيع، أو قد تعاود إصابة الشخص بشكل متكرر. أعراض التهاب الجيوب الأنفية

>ومن أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية: الشعور بآلام خلف العينين وخلف الأنف، مع وجود خروج إفرازات والتهاب الحلق، وكما قد يصاب الشخص باحتقان وانسداد الأنف والصداع بالإضافة إلى الكحة بسبب الإفرازات التى تصل للحلق، وأضاف التقرير أنه ليس بالضرورة أن يصاب المريض بارتفاع الحرارة.

شبكةعيونالإخبارية

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