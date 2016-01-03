إثارة الإيجيبشان ليج - الشرطة يفشل في الحفاظ على الفوز ضد الإسماعيلي ' العائد '

فشل اتحاد الشرطة في الحفاظ على تقدمه بهدفين على الإسماعيلي الذي سجل هدفين لينهي المباراة بالتعادل 2-2 يوم الأحد.

وحل الشرطة ضيفا على الإسماعيلي ضمن الجولة 12 من الدوري المصري.

وافتتح صلاح عاطف "ريكو" أهداف اللقاء مبكرا بهدف في الدقيقة الثانية، ثم أضاف محمود إبراهيم "أجوجو" الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 57.

لكن الإسماعيلي عاد بهدفين سجلهما شوقي السعيد ومروان محسن في الدقيقتين 66 و85.

ويحتل الدراويش المركز الخامس في الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الشرطة في المركز الـ15 بسبع نقاط.

النقطة هي الثانية لفتحي مبروك المدير الفني الجديد.