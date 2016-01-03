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فاروق جعفر لـ في الجول: تعيين ميدو جيد للاعبين ولكن.. وهذه نصيحتي للثعلب

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فاروق جعفر لـ في الجول: تعيين ميدو جيد للاعبين ولكن.. وهذه نصيحتي للثعلب فاروق جعفر لـ في الجول: تعيين ميدو جيد للاعبين ولكن.. وهذه نصيحتي للثعلب

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق والمحلل الفني أن تعيين أحمد حسام "ميدو" كمدير فني للفريق الأبيض أمر جيد للاعبين.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إقالة ماركوس باكيتا وتعيين ميدو ومعه حازم إمام في الجهاز المعاون.

وقال جعفر لـFilGoal.com يوم الأحد: "تعيين ميدو أمر جيد للزمالك وللاعبين.. لكن التوقيت سيء لأنه ثالث مدرب في الدور الأول".

وأضاف "لم يمر سوى 10 مباريات فقط وتغير على الزمالك ثلاثة مدربين.. النادي فعلا يحتاج ميدو لكن التوقيت غير مناسب وإن شاء الله يكون إضافة".

وتابع "بالنسبة لحازم إمام أتمنى أن ينجح في تجربته الأولى لكن عليه أن يتفرغ لها".

حازم قد أبدى موافقة مبدأية على العمل في الجهاز الفني للزمالك.

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