«معتز عبد الفتاح» عن إعدام «النمر» : السعودية خط أحمر .. وطهران «بتتلكك»

قال الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإيرانية السعودية متوترة للغاية بعد إعدام المملكة للقيادي الشيعي “النمر”، موضحًا أن محتجين إيرانيين قاموا بحرق السفارة والقنصلية السعودية بطهران، موجهًا حديثة لإيران :” السعودية خط أحمر”.

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامجه “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، :” إيران بتتلكك للسعودية، ومش منطقي أن تتوتر العلاقات بين الدولتين عشان شخص”، مشيرًا إلى أن إيران أطلقت اسم “النمر” على شارع السفارة السعودية.

ووجه أستاذ العلوم الساسية بجامعة القاهرة ، رسالة شديدة اللهجة لـ”إيران”:” المملكة العربية السعودية خط أحمر، ومش هيتكرر الاعتداء على الدول العربية مرة آحرى كسوريا والعراق ، نحن مع السعودية قلبًا وقالبًا “.