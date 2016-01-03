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بالفيديو.. "الوزراء": برنامج الحكومة جاهز للعرض على مجلس النواب

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بالفيديو.. "الوزراء": برنامج الحكومة جاهز للعرض على مجلس النواب بالفيديو.. "الوزراء": برنامج الحكومة جاهز للعرض على مجلس النواب
قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل انتهى من كل جوانب برنامج ، لعرضه على البرلمان، لافتاً إلى أن دور المستشار السياسى الذى عينه رئيس الوزراء اليوم سيكون متابعة الموضوع التى سيتم طرحها من جانب مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس الوزراء، ويقوم بالتنسيق مع مجلس النواب.
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>وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المجلس التنسيقى السعودى المصرى سيعقد عددًا من اللقاءات فى الرياض، لمناقشة دفع التعاون ومزيد من الاستثمارات فى ، موضحاً أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال الاستثمار السياحى.

وأشار "القاويش"، إلى أن ربط شبكات الكهرباء من أهم المشروعات التى ستتم مناقشتها فى المجلس التنسيقى السعودى المصرى، لافتاً إلى أن الجانب السعودى سيساهم باستثمارات ضخمة فى مشروعات الاستصلاح الزراعى ضمن المليون ونصف مليون فدان، موضحاً أن الهدف من اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى، هو التغلب على المعوقات التى تعترض الاستثمارات السعودية فى مصر.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر هى أول الدول الإفريقية التى اعترفت بدولة الصين، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الصينى ستعزز التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع الجانب الصينى سيتم إنشاء أول قطار كهربائى معلق وهناك مشروعات أخرى فى الاستصلاح الزراعى، مشدداً على أن مصر تتطلع للوقوف على أحدث التقنيات فى مجال الاستصلاح الزراعى والاستفادة من الخبرات الصينية فى ذلك.

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مصر 365

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