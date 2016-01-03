بالفيديو.. أحمد كريمة: ما يقوله إسلام بحيرى منقول عن مراجع وكتب شيعية

فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أنه راجع ما يقوله الباحث إسلام بحيرى منذ فترة، فوجده مجتزأ ومنقولا عن مراجع وكتب شيعية، بحسب قوله.

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أن التزييف فى السنة النبوية هو هدم للأصول التشريعية الإسلامية، "من يقبل أن يوصف الإمام الفقيه العالم سيدنا أحمد بن حنبل عليه رضوان الله بحمادة.. نحن لسنا فى حارة، ولم نتعامل مع غلمان ولا صبيان حتى يأتى عليا من لا علم له"، مشيرا إلى أن "بحيرى" جمع ما بين عدم الأمانة فى النقل وفُحش اللفظ، ويُحاول هدم الأصول التشريعية الإسلامية.

وقال "كريمة" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرائد" على قناة "العاصمة"، مساء اليوم الأحد، "كيف نُشبه الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الغزالى عليهما رحمات الله ورضوانه، بما يقوله إسلام بحيرى".

واستطرد: "بحيرى جدف ضد مسلمات شرعية وثوابت وأصول التشريع الإسلامى، ومن لا يعلم سواء فى مصر أو غيره أنا راجعت من فترة تقولات إسلام بحيرى، فوجدتها منتقاة ومجتزئة من كتب الشيعة وأبرز تلك الكتب (الكافى فى الأصول) لليعقوبى، و(تهذيب الأحكام) للصوفى، ومقدمة (موسوعة الفقه المقارن) للشيعة الإمامية طبعة بيروت".

وأكد أستاذ الشريعة أنه من المفترض أن يعود إسلام بحيرى لمجمع البحوث الإسلامية، ويذهب لدار الإفتاء ويذهب مع العلماء ويناقشهم، مضيفاً: "ولا ندعى أننا أوصياء على الحق ولكننا مرجعية دينية، ولا تنخدعوا بمن يتحدث فى الإعلام عن الدين".

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