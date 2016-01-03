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بالصور..رجال إسعاف شمال سيناء يرتدون أكياس الموتى فى وقفة احتجاجية بالعريش

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بالصور..رجال إسعاف شمال سيناء يرتدون أكياس الموتى فى وقفة احتجاجية بالعريش بالصور..رجال إسعاف شمال سيناء يرتدون أكياس الموتى فى وقفة احتجاجية بالعريش
نظم العشرات من المسعفين والسائقين بمرفق إسعاف شمال سيناء، مساء اليوم، وقفة احتجاجية ارتدوا خلالها أكياس نقل الموتى السوداء، وأعلنوا أن جميعهم فى حالة جاهزية للاستشهاد فى سبيل القيام بدورهم الإنسانى.

جاءت هذه الوقفة، ردًا على استهداف سيارة إسعاف اليوم بعبوة ناسفة وإصابة مسعف وسائق بها، وخلال وقفتهم أجمع المشاركون أنهم بهذه الصورة يريدون أن تصل رسالتهم لكل مسئول فى الدولة، بأنهم يعانون ولا أحد يلتفت إليهم ويعرف بمأساتهم، رغم تلقيهم تهديدات صريحة فى وقت سابق بالاستهداف، وتأكيدهم أن دورهم إنسانى لنقل المصابين والقتلى وليسوا طرفًا فى أى صراع.

وأكد الدكتور محمود عامر مدير مرفق إسعاف شمال سيناء، انتظام العمل فى المرفق اليوم، وقال عامر فى تصريحات خاصة، إن اثنين من رجال إسعاف شمال سيناء أصيبا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق سيارة إسعاف بمنطقة الشيخ زويد، مشيرًا إلى أن كل العاملين بالمرفق الذين يؤكدون أنهم يؤدون واجبهم الإنسانى فى ظروف بالغة الصعوبة، وأنهم يتوقعون الأخطار.

وأضاف عامر، أنهم جميعًا يتواجدون بجوار زميليهما المصابين وهما رضا المحمدى ومحمد صباح، وتم عمل اللازم لهما طبيًا وتراوحت إصابتهما ما بين جروح وإصابة بشظايا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- انفجار 4 عبوات ناسفة فى جنوب وشرق العريش بشمال سيناء
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