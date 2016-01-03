صور| أحمد المسلماني يعود لـ«دريم» لتقديم «الطبعة الأولى»

كتبت: إنجي لطفي

تأكيدًا لإنفراد ONA، قام الدكتور محمد خضر مدير عام قناة «دريم» بالتعاقد مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، للعودة من جديد لشاشة «دريم» لتقديم برنامجه الشهير «الطبعة الاولى»، الذي بدأه مع القناة منذ سبعة سنوات تقريبًا، وحقق نجاح كبير قبل ان ينتقل إلى قناة “الحياة لتقديم “صوت القاهرة” الذي لم يستمر كثيرًا ليعود من جديد إلى شاشة “دريم”.

وأكد الدكتور محمد خضر في بيان صادر عن القناة مساء اليوم، أن المسلماني يعود لتقديم “الطبعة الأولى”، إبتدءً من السبت المقبل في الثامنة ونصف مساءً، يوميًا من السبت الى الاربعاء، مشيرًا إلى أن المسلماني يعد من أبناء ومؤسسي “دريم”، وعودته تمثل إضافة كبيرة للقناة، التي شهدت نجاح فكرة أول برنامج صحفي منذ سبع سنوات.

وتابع خضر أن المسلماني سيحلل من خلال برنامج “الطبعة الأولى”، أبرز الأحداث والقضايا السياسية التي تطرأ على الساحة المحلية والعربية والدولية، وذلك في إطار الخطة البرامجية الجديدة، لتطوير شكل ومضمون القناة إبتدءً من الأسبوع المقبل.

وحضر اليوم الإعلامي أحمد ىالمسلماني اليوم الى مكتب الدكتور خضر مدير عام القناة، وصادف حضور الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج “العاشرة مساءً”، وقام المسلماني بتسجيل برومو برنامجه الجديد.

وكانت ONA قد انفردت أمس بنشر خبر عودة المسلماني للإنضمام إلى شاشة دريم ببرنامجه “الطبعة الأولي” خاصة بعدما لاحظت ONA، عرض قناة الحياة لحلقات مسجلة من برنامج “صوت القاهرة”.