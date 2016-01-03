«TEN» تتعاقد مع أسماء يوسف لتقديم «صباح الورد» خلفًا لأسماء مصطفى

كتبت: إنجي لطفي

قال حسن عبد الكريم رئيس قناة TEN، في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إن القناة تعاقدت مع الإعلامية أسماء يوسف لتقديم برنامج «صباح الورد» خلفًا للإعلامية أسماء مصطفي، موضحًا أنها ستبدأ في تقديم البرنامج اعتبارًا من السبت المقبل.

يذكر أن أسماء يوسف قد كانت تقدم برنامج” استوديو مصر“، على قناة نايل سينما، بقطاع المتخصصة، بالتليفزيون المصري، ثم حصلت على إجازة لمدة عام، من العمل بالقناة لتنضم إلى شاشة دريم لتقديم برنامج “صباح دريم” مع الإعلامية مها موسى، بعد رحيل الإعلامية جيهان منصور عن القناة.