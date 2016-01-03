وزراء التعاون والتعليم والإسكان يتوجهون إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التنسيقي

غادر مطار القاهرة الدولي كل من الدكتورة “سحر نصر” وزيرة التعاون الدولى والدكتور “مصطفى مدبولى” وزير الإسكان والدكتور “الهلالى الشربينى” وزير التربية والتعليم متوجهين إلى الرياض للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى السعودى المصرى والتى تبدأ الساعات القادمة .

ومن المقرر ان ترأس وزيرة التعاون وفد مصر فى الاجتماعات التحضيرية للمجلس بينما يرأس الجانب السعودى “عصام بن سعيد” وزير الدولة والمعنى بالملف المصرى السعودى والمنسق العام للمجلس التنسيقى .

ويتم خلال الاجتماعات إستكمال المفاوضات مع المملكة على تفعيل كافة الإتفاقيات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الإقتصادى بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية، كما سيتم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1,2% سنويا كما سيتم التفاوض مع المملكة لتقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولارية لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى .