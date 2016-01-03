السودان يدين حادث الاعتداء على السفارة السعودية بطهران

أعربت وزارة الخارجية السودانية ، عن عميق أسفها لحادث الاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بطهران ، أمس من قبل بعض المحتجين.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية – في بيان اليوم الأحد عن رفضها التام وإدانتها لمثل هذه الممارسات العدائية المتطرفة.

ودعا البيان ، إيران إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ، وتوفير الحماية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت إدانته في الهجوم الذي وقع على مبنى السفارة السعودية في طهران مساء أمس .

كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية ، إدانتها التامة لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كانت أسبابه .