لن تصدق منذ كم دقيقة يغيب أزار عن التسجيل مع تشيلسي

حقق تشيلسي فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد جوس هيدينك على حساب كريستال بالاس، ولكن ظل نجمه إدين أزار مستمرا في معاناته هذا الموسم.

وتمكن فريق تشيلسي من الفوز على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك ضمن الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف حامل لقب البريميرليج عن طريق "أوسكار، ويليان ودييجو كوستا".

وشهدت هذه المباراة رقمًا سلبيًا لنجم الفريق في الموسم الماضي أزار حيث لم يسجل أي هدف مع تشيلسي في جميع المسابقات في آخر 2289 دقيقة.

ولم يسجل أزار منذ الثالث من مايو الماضي، عندما سجل في كريستال بالاس نفسه في الفوز 1-0 في الدوري الموسم الماضي.

ويعد هذا الفوز هو الأول للمدرب المؤقت للبلوز "جوس هيدنيك" والذي جاء بدلًا من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء نتائج الأخير.

ويعيش النجم البلجيكي أيامًا صعبة داخل جدران ستامفورد بريدج في ظل تراجع مستواه بالإضافة لتلميح جوزيه مورينيو بأنه تعمد الخروج مبكرًا في مباراة ليستر سيتي والتي كانت سببًا في إقالة الفني البرتغالي.