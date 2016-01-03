ضبط 13 طن أسماك ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك فى ديسمبر الماضى

أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، أن الإدارة العامة للصحة والمجازر بقطاع الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين ضبطت "13.748" طن من "لحوم – اسماك – مصنعات لحوم" غير صالحة للاستخدام الآدمى بمراكز المنصورة وميت غمر وبلقاس ودكرنس.

وقال بيان للمحافظة، إنه تم عرضها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للبيع والعرض والتخزين بعدد من المحلات والشوادر، حيث تم تحرير 10 محاضر بالمضبوطات المشار إليها، وذلك خلال الفترة من 1-31 ديسمبر 2015.

وتم إعدام المضبوطات ووجه المحافظ لوكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً لاستمرار الجهود المبذولة لمنع الغش التجاري ومراقبة الجودة ومواصفات السلع ومواجهة الفساد في الأسواق، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.