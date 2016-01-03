أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 13 طن أسماك ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك فى ديسمبر الماضى

Google+ Print
ضبط 13 طن أسماك ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك فى ديسمبر الماضى ضبط 13 طن أسماك ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك فى ديسمبر الماضى
أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، أن الإدارة العامة للصحة والمجازر بقطاع الطب البيطري بالتعاون مع مباحث ضبطت "13.748" طن من "لحوم – اسماك – مصنعات لحوم" غير صالحة للاستخدام الآدمى بمراكز المنصورة وميت غمر وبلقاس ودكرنس.

وقال بيان للمحافظة، إنه تم عرضها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للبيع والعرض والتخزين بعدد من المحلات والشوادر، حيث تم تحرير 10 محاضر بالمضبوطات المشار إليها، وذلك خلال الفترة من 1-31 ديسمبر 2015.

وتم إعدام المضبوطات ووجه المحافظ لوكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً لاستمرار الجهود المبذولة لمنع الغش التجاري ومراقبة الجودة ومواصفات السلع ومواجهة الفساد في الأسواق، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد