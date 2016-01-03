بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد فوزى نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من الأطباء والصيادلة، المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى.

وشغل المحافظ جهاز الفايبروسكان والذى يستخدم فى قياس نسبة تليّف الكبد بفاعلية كبيرة، لما يوفره من مميزات عديدة أهمها رفع المعاناة عن مرضى الكبد من خلال سهولة وسرعة التشخيص.

وأكد المحافظ، أهمية تشغيل جهاز الفايبروسكان وتقديم الخدمة بالمجان، وقدم الشكر لجمعيات المجتمع المدنى التى قامت بالتبرع بهذا الجهاز والذى سيساعد فى زيادة عدد الذين سيتم علاجهم، مشيرا إلى أهمية تدريب الأطباء على كيفية الاستخدام الأمثل للجهاز، والتعامل معه والمزج بين خبرات الأطباء للارتقاء بالمستوى الصحى، والذى يصب فى النهاية لصالح المريض.

واستمع المحافظ أثناء تفقد المستشفى لشكاوى المرضى المتواجدين بالطوابير انتظارًا للعلاج وكلف مدير المستشفى بتعيين موظف علاقات عامة لإرشاد المرضى وسرعة صرف العلاج لهم، كما اكتشف وجود جهاز فرم لتعقيم النفايات الطبية غير مستغل، وأصدر تعليماته بتكليف شئون البيئة بالنظر ومعاينة الجهاز لبيان مدى صلاحيته.

واجتمع المحافظ بالأطباء والإداريين بالمستشفى لسماع آرائهم والحلول المقترحة لحل مشكلة طوابير المرضى المتواجدة داخل المستشفى انتظارا للعلاج، وقرر مخاطبة وزارة الصحة بأسماء مرضى الكبد الذين لم يتم صرف العلاج لهم منذ 2012م وحتى الآن.

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