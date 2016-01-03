بالصور.. إزالة كشك لتوسعة وتطوير مزلقان طحانوب بشبين القناطر

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية صباح اليوم، "كشك" يقع فى منتصف مزلقان طحانوب بشبين القناطر وصادر له قرار إزالة منذ مارس الماضى، كان الكشك يعوق عملية توسعة وتطوير المزلقان.

يأتى ذلك فى إطـــــار توجيهات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بسرعة إزالته من أجل الصالح العام وتوسعة المزلقان وحرصا على تحقيق انسيابية المرور فى هذه المنطقة، حيث كان أحد المواطنين قد أرسل له رسالة تليفونية على هاتفه بالموضوع.

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