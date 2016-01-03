بالصور.. محافظ كفر الشيخ فى جولة تفقدية مفاجئة لمركز ومدينة قلين

قام اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمركز ومدينة قلين، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل بمختلف الوحدات الخدمية بالمركز والمدينة ومتابعة تحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم.

كما مر المحافظ على مخبز "لجنة الزكاة" بقرية المنشأة الكبرى مركز قلين وتلاحظ وجود جراكن معبأة بالسولار داخل المخبز، مما يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين ووجه بنقلها فوراً خارج الفرن، وتفقد عددا من شوارع قرية المنشأة الكبرى بقلين، ولاحظ تراكم مياه صرف صحى منذ فترة بشوارع المنشأة الكبرى، وكلف المحافظ، مسئول الصرف الصحى برفع المياه من الشوارع والقضاء على تلك المشكلة تماماً وبأقصى سرعة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مستشفى قلين المركزى وتلاحظ عدم تواجد مسئول التذاكر بالمستشفى وقت المرور بعد بداية وقت العمل، ولاحظ أيضا سوء مستوى النظافة بالمستشفى، واطلع على سجلات الحضور والانصراف بالمستشفى وتم التشطيب على الغائبين من العاملين ، وكلف محافظ كفر الشيخ، مدير مستشفى قلين بعمل تقرير عن احتياجات المستشفى بمختلف أقسامها، كما كلف بسرعة رفع كافة التشوينات والأنقاض المتخلفة عن أعمال الهدم بالمستشفى.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بإعداد تقارير عن كافة معدات الحملة الميكانيكية وما بها من تجهيزات، وترميم جميع الحفر والمطبات على مستوى المحافظة، وتطهير الترع والمصارف وإزالة البوص والتشوينات على مستوى المحافظة.